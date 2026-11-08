8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе водитель не справилась с управлением автомобилем и допустила его опрокидывание, что стало причиной гибели пассажира. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Сегодня около 14.05 на 6-м км автодороги Озаричи - Казанск - Козловичи 55-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Тойота, по предварительной информации, не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП 33-летняя женщина-пассажир от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель с травмами госпитализирована в больницу.
Госавтоинспекция напомнила, что водителям при управлении транспортом следует проявлять внимательность и не отвлекаться от управления. Перед любой поездкой необходимо проверить техническое состояние автомобиля, а во время поездки водитель, равно как и все пассажиры, должны быть пристегнуты ремнями безопасности.-0-
Происшествия
08 ноября 2026, 19:02
В Калинковичском районе в ДТП погибла пассажирка: машина съехала в кювет
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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