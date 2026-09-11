11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе легковушка столкнулась с трактором, пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



Инцидент произошел 10 сентября на 120-м км трассы М6 Минск - Гродно. 26-летний водитель за рулем автомобиля Nissan ехал в направлении Гродно. Он не учел дистанцию до движущегося впереди трактора и столкнулся с ним.



В результате ДТП водитель легковушки и ехавшие с ним 29-летняя девушка и 8-летний ребенок были доставлены в больницу.



По факту аварии назначена проверка.-0-