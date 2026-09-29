29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС деблокировали водителя после ДТП в Иваново. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Спасателям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковушек по ул.Карла Маркса. Помощь требовалась водителю одной из машин: он оказался заблокирован поврежденными конструкциями кузова.
Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего и передали медикам. Мужчина госпитализирован.-0-
Происшествия
29 сентября 2026, 22:03
В Иваново столкнулись две легковушки, одному из водителей потребовалась помощь спасателей
Скриншот видео МЧС
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