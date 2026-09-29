В Иваново столкнулись две легковушки, одному из водителей потребовалась помощь спасателей

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС деблокировали водителя после ДТП в Иваново. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



Спасателям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковушек по ул.Карла Маркса. Помощь требовалась водителю одной из машин: он оказался заблокирован поврежденными конструкциями кузова.



Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего и передали медикам. Мужчина госпитализирован.-0-