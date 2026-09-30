В хозяйстве Свислочского района горела зерносушилка

29 сентября в 21.31 поступило сообщение, что в деревне Рожки-1 на территории сельхозпредприятия горит зерносушилка. Когда подразделения МЧС прибыли на место, сушильный комплекс был охвачен огнем.
Как выяснилось, аграрии выполняли сушку семечек подсолнечника. Оператор комплекса, отреагировав на зарево, вышел на улицу и обнаружил, что из верхней части шахтной сушилки выбивается пламя. Мужчина отключил подачу газа и вентиляторы зерносушилки. Тем временем очевидец сообщил о случившемся в МЧС.
Спасатели ликвидировали пожар. Огонь деформировал металлическую конструкцию зерносушилки. По одной из версий, к пожару привело нарушение технологического регламента сушки. -0-