В Гродно горела квартира, ее хозяин с травмами госпитализирован 

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при пожаре в квартире пострадал хозяин, он в больнице, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.



5 сентября на линию 112 поступило сообщение о том, что в одной из девятиэтажек по улице Дзержинского в областном центре горит квартира. На момент прибытия подразделений МЧС к месту происшествия, из окон на седьмом этаже выбивался дым, в подъезде было незначительное задымление.



При проведении разведки на площадке седьмого этажа спасатели обнаружили хозяина горевшей квартиры. Мужчина рассказал, что, обнаружив возгорание, покинул задымленное помещение.



Работники МЧС помогли ему выйти на улицу и передали бригаде скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшего, который получил травмы.



Спасатели ликвидировали пожар. Эвакуация жильцов из подъезда не потребовалась.



На месте ЧП работали 5 единиц техники МЧС.-0-