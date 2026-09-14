14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в выходные утонули три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.
Как рассказали в ведомстве, 12 сентября в Гродно в реке Неман был обнаружен 63-летний рыбак. Тело нашли в затоке возле санатория, где река мелкая (до 2 м), течение слабое, но место для купания не оборудовано.
В тот же день в Островецком районе погиб 61-летний рыбак. Он пришел с другом на реку Ошмянку, товарищи разошлись в разные стороны, но к условленному времени один из них не вернулся. Утонувшего нашли у берега с удочкой в руках.
13 сентября в Лидском районе утонула 64-летняя женщина. Ее супруг обнаружил тело жены в местном озере.-0-
Происшествия
14 сентября 2026, 14:30
В Гродненской области в выходные утонули три человека
Фото из архива
Новости рубрики Происшествия
Главное
Топ-новости
Книги о Великой Отечественной войне и геноциде белорусского народа передали в Нижегородскую библиотеку
Соцгарантии и борьба с теневой занятостью: в Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений
"Единство начинается с каждого из нас". В Кричеве молодежь обсудила ценности праздника на акции "Беларусь адзіная"
Командно-штабное учение территориальных войск Червенского и Березинского районов пройдет по 16 сентября
У кого будет право носить нагрудные знаки? Какие планируются изменения в законодательстве о геральдических символах
С нами интереснее