14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в выходные утонули три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.



Как рассказали в ведомстве, 12 сентября в Гродно в реке Неман был обнаружен 63-летний рыбак. Тело нашли в затоке возле санатория, где река мелкая (до 2 м), течение слабое, но место для купания не оборудовано.



В тот же день в Островецком районе погиб 61-летний рыбак. Он пришел с другом на реку Ошмянку, товарищи разошлись в разные стороны, но к условленному времени один из них не вернулся. Утонувшего нашли у берега с удочкой в руках.



13 сентября в Лидском районе утонула 64-летняя женщина. Ее супруг обнаружил тело жены в местном озере.-0-