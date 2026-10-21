21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе в озере Езерище сегодня днем утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОДе.
Как рассказали в организации, сообщение об происшествии поступило в 12.47. Очевидец заметил на акватории перевернутую лодку в 30 м от берега, подплыв ближе, в тростнике он заметил утонувшего. В 10 м от берега с поверхности воды был извлечен мужчина 1976 года рождения.-0-
Происшествия
21 октября 2026, 19:49
В Городокском районе в озере утонул мужчина
Фото ОСВОД
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