В Городокском районе в озере утонул мужчина 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе в озере Езерище сегодня днем утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОДе.



Как рассказали в организации, сообщение об происшествии поступило в 12.47. Очевидец заметил на акватории перевернутую лодку в 30 м от берега, подплыв ближе, в тростнике он заметил утонувшего. В 10 м от берега с поверхности воды был извлечен мужчина 1976 года рождения.-0-