19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городке в ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 10:50 вблизи д.18 по ул. Невельское шоссе.
43-летний водитель автомобиля ГАЗ при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу Stéls, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.
17-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
Происшествия
19 сентября 2026, 22:15
В Городке в ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист
Скриншот видео УГАИ УВД Витебского облисполкома
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