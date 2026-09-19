19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городке в ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.



Авария произошла сегодня около 10:50 вблизи д.18 по ул. Невельское шоссе.



43-летний водитель автомобиля ГАЗ при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу Stéls, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.



17-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован.



По факту ДТП проводится проверка.-0-