27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасатели ликвидировали пожар в магазине. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сегодня вечером на линию 112 поступило сообщение о загорании в складском помещении магазина по ул.Советской. По прибытии подразделений МЧС из помещения, расположенного на первом этаже четырехэтажного жилого дома, шел дым.
Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.-0-
Происшествия
В Гомеле потушили пожар в складском помещении магазина
27 сентября 2026, 20:15
В Гомеле потушили пожар в складском помещении магазина
Скриншот видео МЧС
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