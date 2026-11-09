В Гомеле нетрезвый водитель уснул за рулем: очевидцы предотвратили трагедию

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле благодаря бдительности очевидцев удалось предотвратить опасную ситуацию на дороге, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.



В ГАИ поступил сигнал о водителе Mitsubishi, который, предположительно, находился в состоянии опьянения. "На пр.Речицком очевидцы заметили, что мужчина за рулем автомобиля уснул, и помогли остановить машину, одновременно сообщив о случившемся в ГАИ", - рассказали госавтоинспекторы.



Сотрудники ГАИ незамедлительно прибыли на место. Как оказалось, за рулем Mitsubishi находился 33-летний житель Гомеля. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.



Гомельчанина привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.18.15 КоАП. Ему назначен штраф в размере 200 базовых величин (9 тыс. рублей) с лишением права управления транспортом на 5 лет. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.



Госавтоинспекция поблагодарила неравнодушных людей за бдительность и напомнила: управление транспортом в состоянии опьянения, равно как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования, влечет серьезную ответственность. "Если вы заметили на дороге водителя, чье поведение вызывает подозрение, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь", - добавили в УГАИ.-0-