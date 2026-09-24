24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубровенском районе в ДТП погибла женщина, еще два человека пострадали. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.



Авария случилась 24 сентября около 8.00 на 13-м км автодороги Дубровно - Баево. По предварительной информации, 21-летний водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Аudi под управлением 50-летнего водителя.



На месте ДТП погибла 42-летняя пассажирка Audi. Оба водителя получили травмы, их госпитализировали.



На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.



"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей оказались заблокированы водители. При помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования работники деблокировали пострадавших и передали медикам", - добавили в МЧС.-0-