27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Вилейском районе погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.



Сегодня около 20.40 в Вилейском районе на 104-м км автодороги Р-28 Минск - Молодечно - Нарочь, по предварительной информации, 18-летняя девушка (не имеет права управления) за рулем Volkswagen на закруглении дороги вправо выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с Mitsubishi.



Водитель Volkswagen и двое ее пассажиров (молодые люди 19 лет и 21 года) погибли. Водитель Mitsubishi доставлен в больницу.



На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.



По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова на место трагедии выбыл временно исполняющий обязанности по должности начальника ГУГАИ МВД Андрей Гаркуша.-0-