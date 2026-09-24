В ДТП в Полоцком районе погибла 17-летняя девушка, в СК раскрыли подробности дела 

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В УСК по Витебской области рассказали подробности аварии в Полоцком районе, в которой при столкновении двух легковушек погибла 17-летняя девушка, сообщает БЕЛТА.



По данным следствия, 3 июля этого года 21-летний парень на легковушке BMW ехал по 4-му км автодороги Р20/П1 по территории Полоцкого района. Около 18.20 на закруглении дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии 17-летняя пассажирка BMW от травм скончалась. Водитель второго транспортного средства не пострадал.



Водитель BMW получил права менее месяца до этого. В его крови был обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,8 промилле, у погибшей девушки - 0,69 промилле.



На участке дороги максимальная разрешенная скорость - 70 км/ч. Автотехническими экспертизами установлено, что водитель Volkswagen не нарушал ПДД, а скорость BMW составляла 111 км/ч. Кроме того, автомобиль обвиняемого был технически неисправен: шины имели износ, что противоречит требованиям ПДД и запрещает участвовать в движении.



Следователями 21-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается.-0-