24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В УСК по Витебской области рассказали подробности аварии в Полоцком районе, в которой при столкновении двух легковушек погибла 17-летняя девушка, сообщает БЕЛТА.
По данным следствия, 3 июля этого года 21-летний парень на легковушке BMW ехал по 4-му км автодороги Р20/П1 по территории Полоцкого района. Около 18.20 на закруглении дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии 17-летняя пассажирка BMW от травм скончалась. Водитель второго транспортного средства не пострадал.
Водитель BMW получил права менее месяца до этого. В его крови был обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,8 промилле, у погибшей девушки - 0,69 промилле.
На участке дороги максимальная разрешенная скорость - 70 км/ч. Автотехническими экспертизами установлено, что водитель Volkswagen не нарушал ПДД, а скорость BMW составляла 111 км/ч. Кроме того, автомобиль обвиняемого был технически неисправен: шины имели износ, что противоречит требованиям ПДД и запрещает участвовать в движении.
Следователями 21-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.-0-
Происшествия
24 сентября 2026, 15:03
В ДТП в Полоцком районе погибла 17-летняя девушка, в СК раскрыли подробности дела
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