В ДТП на Гомельщине погибли трое подростков

По предварительной информации, 17-летний водитель Audi не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил столкновение с деревом. Один 16-летний и двое 17-летних пассажиров погибли. Водитель и 15-летний пассажир доставлены в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.
По указанию Министра внутренних дел Ивана Кубракова на место трагедии выбыл временно исполняющий обязанности по должности начальника ГУГАИ МВД Андрей Гаркуша.-0-
Фото МВД