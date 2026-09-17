17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрибинском районе водитель насмерть сбил пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Сегодня около 19.55 на 17-м километре автодороги Р-123 Мосток - Дрибин - Горки 59-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 74-летнего пешехода, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
В результате полученных травм последний скончался. Световозвращающими элементами он обозначен не был.
Госавтоинспекция напоминает: на загородных дорогах необходимо идти навстречу потоку транспортных средств и обязательно обозначать себя фликером. Переходить проезжую часть надо согласно ПДД, убедившись в безопасности.-0-
Происшествия
17 сентября 2026, 22:45
В Дрибинском районе водитель насмерть сбил пешехода
Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома
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