17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрибинском районе водитель насмерть сбил пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.



Сегодня около 19.55 на 17-м километре автодороги Р-123 Мосток - Дрибин - Горки 59-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 74-летнего пешехода, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть в неустановленном месте.



В результате полученных травм последний скончался. Световозвращающими элементами он обозначен не был.



Госавтоинспекция напоминает: на загородных дорогах необходимо идти навстречу потоку транспортных средств и обязательно обозначать себя фликером. Переходить проезжую часть надо согласно ПДД, убедившись в безопасности.-0-