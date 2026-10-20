В Добрушском районе на ферме погиб животновод

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на молочно-товарной ферме, сообщили БЕЛТА в СК.



Трагедия произошла вечером 18 октября на территории МТФ "Гордуны". Предварительно установлено, что 55-летний животновод подменял слесаря и очищал хозяйственное помещение от продуктов жизнедеятельности животных.



"При выполнении работ мужчина упал на движущиеся элементы механизма системы навозоудаления - шестерни и цепи конвейера. В результате попадания в работающее оборудование он получил телесные повреждения, от которых скончался", - рассказали в СК.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователь и судебные эксперты провели детальный осмотр производственного помещения и механизма конвейера, зафиксирована следовая картина, изъята документация по охране труда и технике безопасности. Также опрошены работники и руководство сельхозпредприятия. Для установления точной причины смерти работника назначена судебно-медицинская экспертиза.



Как указали в СК, при проверке следователи уделят особое внимание выяснению причин и условий, приведших к трагедии.-0-