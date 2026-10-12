12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,1 промилле), спровоцировал столкновение трех автомобилей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
Сегодня около 12.05 47-летний мужчина, управляя автомобилем Mazda, двигался по Каменецкому шоссе в направлении от ул. Лейтенанта Рябцева к ул.Городской. Вблизи перекрестка с ул.Калиновой он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди автомобилем Hyundai под управлением 58-летнего местного жителя. От удара Hyundai врезался в автомобиль Citroen, которым управлял 41-летний брестчанин, двигавшийся в попутном направлении. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
Как отметили в УВД Брестского облисполкома, соблюдение безопасной дистанции - один из ключевых факторов безопасности на дороге, о котором многие забывают в плотном городском трафике. Госавтоинспекция напоминает, что безопасная дистанция должна обеспечивать возможность избежать столкновения в любой ситуации.-0-
Происшествия
12 октября 2026, 19:56
В Бресте пьяный водитель спровоцировал столкновение трех автомобилей
Фото УВД Брестского облисполкома
Новости рубрики Происшествия
Главное
Топ-новости
"Не аплодирую тому, что происходит во Франции". Лукашенко о протестах школьников и жесткой реакции на них
Беларусь лидирует в регионе по уровню представительства женщин в органах власти - Павлюченко на форуме в Улан-Баторе
С нами интереснее