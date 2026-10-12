В Бресте пьяный водитель спровоцировал столкновение трех автомобилей

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,1 промилле), спровоцировал столкновение трех автомобилей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.



Сегодня около 12.05 47-летний мужчина, управляя автомобилем Mazda, двигался по Каменецкому шоссе в направлении от ул. Лейтенанта Рябцева к ул.Городской. Вблизи перекрестка с ул.Калиновой он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди автомобилем Hyundai под управлением 58-летнего местного жителя. От удара Hyundai врезался в автомобиль Citroen, которым управлял 41-летний брестчанин, двигавшийся в попутном направлении. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.



Как отметили в УВД Брестского облисполкома, соблюдение безопасной дистанции - один из ключевых факторов безопасности на дороге, о котором многие забывают в плотном городском трафике. Госавтоинспекция напоминает, что безопасная дистанция должна обеспечивать возможность избежать столкновения в любой ситуации.-0-