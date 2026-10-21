В Бресте автомобиль сбил подростка на СПМ

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте автомобиль сбил 15-летнего парня на средстве персональной мобильности. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.



Сегодня днем 65-летний местный житель за рулем автомобиля Volkswagen на ул.Мытной, по предварительной информации, на перекрестке с ул.Екельчика при левом повороте совершил наезд на подростка, который не спешился при пересечении проезжей части на СПМ по регулируемому пешеходному переходу.



Водитель автомобиля также совершил наезд на дорожный знак и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes, за рулем которого находился 54-летний житель Бреста.



В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья. По факту ДТП проводится проверка.-0-