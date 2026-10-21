21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте автомобиль сбил 15-летнего парня на средстве персональной мобильности. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Сегодня днем 65-летний местный житель за рулем автомобиля Volkswagen на ул.Мытной, по предварительной информации, на перекрестке с ул.Екельчика при левом повороте совершил наезд на подростка, который не спешился при пересечении проезжей части на СПМ по регулируемому пешеходному переходу.
Водитель автомобиля также совершил наезд на дорожный знак и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes, за рулем которого находился 54-летний житель Бреста.
В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья. По факту ДТП проводится проверка.-0-
Происшествия
В Бресте автомобиль сбил подростка на СПМ
21 октября 2026, 20:18
В Бресте автомобиль сбил подростка на СПМ
Новости рубрики Происшествия
Главное
Топ-новости
Секрета: борьба с героизацией нацизма имеет для Беларуси особое историческое и нравственное значение
Соцзащита, здравоохранение, образование: в каких сферах Беларусь и Узбекистан будут развивать сотрудничество
Более 120 волонтеров и 50 тыс. деревьев. Как благотворительный проект "ЭРА" восстанавливал леса Могилевской области
С нами интереснее