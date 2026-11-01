1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске работники МЧС ликвидировали пожар в магазине. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сегодня вечером на линию 112 от очевидцев поступило сообщение о загорании магазина на ул.Социалистической. К моменту прибытия подразделений МЧС происходило горение в магазине. Торговый объект не работал, внутри никого не было.
Пожар ликвидировали спасатели. Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
Происшествия
01 ноября 2026, 21:20
В Бобруйске работники МЧС потушили пожар в магазине
Скриншот видео МЧС
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