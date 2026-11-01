Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 1 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:13 Не спешился на переходе: в Минске подросток на СПМ попал под колеса авто Происшествия
21:52 Во Франции мужчина открыл огонь по пожарным, тушившим горящие автомобили В мире
21:38 Рыженков раскрыл подробности международного графика Лукашенко, включая зарубежные визиты Президент
21:24 Одного из сотовых операторов Беларуси оштрафовали за плохую связь Общество
21:20 В Бобруйске работники МЧС потушили пожар в магазине Происшествия
21:17 В Беларуси работают над увеличением емкости сетей связи Общество
21:13 Когда в Беларуси запустят российский аналог Starlink, рассказали в Минсвязи Общество
21:06 Движение в районе 10-го км МКАД затруднено из-за ДТП Регионы
21:03 "МЛ Витебск" возглавил таблицу чемпионата Беларуси по футболу Спорт
20:49 Аракчи заявил о продолжении консультаций с США через посредников В мире
20:27 Четыре человека погибли и 15 пострадали в серии перестрелок в Техасе В мире
20:05 Оппозиция в Германии обвинила власти в отсутствии страхового запаса газа на зиму В мире
19:52 Индийский фильм об экологии и силе женщин презентовали на фестивале "Лістапад" Культура
19:40 Минские динамовцы дома всухую проиграли одноклубникам из Москвы Спорт
19:27 Белорус Кудинов взял бронзу турнира "Москва - Вселенная карате" Спорт
19:15 В Москве задержали подростка, угрожавшего совершить теракт в "Царицыно" В мире
19:04 Тепло без опасности. Гомельские спасатели усилили профилактику в холодный сезон Регионы
18:48 Хоккеисты "Динамо-Джуниверс" выиграли международный турнир в Минске Спорт
18:36 В Лондоне задержали более 300 человек на акции у посольства США В мире
18:18 Где в Беларуси выдано больше всего субсидий на организацию своего дела, рассказали в Минтруда Общество
17:53 "Беларусь делает реально важную работу". Американский журналист о гуманитарной миссии в Алешках Общество
17:39 "Незабываемые эмоции и чувство гордости". Глава НОК поздравил борцов с медалями ЧМ в Астане Спорт
17:31 Роль Беларуси в миротворческом процессе трудно переоценить - российский политолог Общество
17:17 "Ислочь" догнала футболистов минского "Динамо" в таблице чемпионата Беларуси Спорт
17:12 Посол Беларуси вручил верительные грамоты премьер-министру Афганистана Политика
17:08 Иероглифы успеха: почему белорусские школьники выбирают китайский язык и как побеждают на мировых аренах Общество
17:05 Борец Кадимагомедов завоевал бронзу чемпионата мира, у белорусов 5 наград турнира Спорт
16:41 Более 100 полицейских пострадали во время беспорядков во Франкфурте-на-Майне В мире
16:34 Как ухаживать за малиной осенью для хорошего урожая, рассказал садовник Общество
16:31 В Минске на пересечении пр.Рокоссовского и ул.Плеханова затруднено движение транспорта Происшествия
Все новости
Все новости

В Бобруйске работники МЧС потушили пожар в магазине

Опубликовано:

Логотип БелТА
Происшествия
01 ноября 2026, 21:20

В Бобруйске работники МЧС потушили пожар в магазине

Скриншот видео МЧС
Скриншот видео МЧС
Скриншот видео МЧС
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске работники МЧС ликвидировали пожар в магазине. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня вечером на линию 112 от очевидцев поступило сообщение о загорании магазина на ул.Социалистической. К моменту прибытия подразделений МЧС происходило горение в магазине. Торговый объект не работал, внутри никого не было.

Пожар ликвидировали спасатели. Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
Теги
Бобруйск МЧС пожар
Новости рубрики Происшествия
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома Не спешился на переходе: в Минске подросток на СПМ попал под колеса авто
В Минске на пересечении пр.Рокоссовского и ул.Плеханова затруднено движение транспорта
Скриншот видео СК СК: в ДТП в Лельчицком районе, где погибли трое подростков, водитель и часть пассажиров были нетрезвыми
Фото МВД В ДТП на Гомельщине погибли трое подростков
Фото из архива Около 80 пешеходов погибли на дорогах в результате наездов за девять месяцев - МВД
Фото СК В Свислочском районе водитель комбайна наехал на двух механизаторов, один из них погиб
  • Главная
  • В Бобруйске работники МЧС потушили пожар в магазине
    • Главное
    Точки роста с Монголией, "белорусские" регионы в России, женская амнистия и подарок народу. Итоги недели Президента
    Рыженков раскрыл подробности международного графика Лукашенко, включая зарубежные визиты
    В Беларуси повысились размеры бюджета прожиточного минимума
    В Беларуси работают над увеличением емкости сетей связи
    Топ-новости
    "Незабываемые эмоции и чувство гордости". Глава НОК поздравил борцов с медалями ЧМ в Астане
    Дефицит сахара в мире. Беларусь прорабатывает новые рынки поставок
    Беларусь обеспечила самую безопасную и доброжелательную логистику при решении вопросов жителей Алешек - Тищенко
    Крылья страны: как "Белавиа" держит высоту и открывает новые направления
    Роль Беларуси в миротворческом процессе трудно переоценить - российский политолог
    "Беларусь делает реально важную работу". Американский журналист о гуманитарной миссии в Алешках
    Когда в Беларуси запустят российский аналог Starlink, рассказали в Минсвязи
    Как в Минске борются с нарушителями правил парковки, рассказали эксперты
    Борец Кадимагомедов завоевал бронзу чемпионата мира, у белорусов 5 наград турнира
    "Переговоры ведутся по нескольким трекам". Политолог о перспективах урегулирования украинского конфликта
    ГАИ рекомендует водителям подготовиться к эксплуатации машин в условиях понижения температуры
    Хоккейная команда Президента победила на старте 20-го сезона РХЛ
    Как ухаживать за малиной осенью для хорошего урожая, рассказал садовник
    Делегация из Мьянмы изучит туристический потенциал Беларуси
    День всех святых и День поминовения усопших отмечают католики в первые дни ноября
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.