9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе водитель не справился с управлением автомобилем и совершил наезд на опору ЛЭП. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Вечером 8 ноября 34-летний житель Березовского района, не имея права управления транспортным средством, на автомобиле Audi двигался по ул.Пионерской в агрогородке Спорово. Он не выбрал безопасную скорость движения и врезался в опору ЛЭП.
В результате 30-летний мужчина, находившийся на заднем сидении, скончался на месте происшествия, 23-летний пассажир на переднем сидении не пострадал.
Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан сотрудниками милиции. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.-0-
Происшествия
09 ноября 2026, 15:53
В Березовском районе в ДТП погиб пассажир, водитель скрылся
Фото УВД Брестского облисполкома
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