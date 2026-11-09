В Березовском районе в ДТП погиб пассажир, водитель скрылся

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе водитель не справился с управлением автомобилем и совершил наезд на опору ЛЭП. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.



Вечером 8 ноября 34-летний житель Березовского района, не имея права управления транспортным средством, на автомобиле Audi двигался по ул.Пионерской в агрогородке Спорово. Он не выбрал безопасную скорость движения и врезался в опору ЛЭП.



В результате 30-летний мужчина, находившийся на заднем сидении, скончался на месте происшествия, 23-летний пассажир на переднем сидении не пострадал.



Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан сотрудниками милиции. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.-0-