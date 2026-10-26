В Беларуси за выходные произошло 24 ДТП с пострадавшими

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за выходные зарегистрировано 24 ДТП с пострадавшими, в которых три человека погибли и 30 получили травмы, в том числе пятеро детей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.



Вечером 24 октября в Минской и Могилевской областях погибли велосипедист и пешеход. Оба не были обозначены световозвращающими элементами. 25 октября в Минской области погиб пешеход, лежавший на проезжей части. Мужчина, предварительно, находился в состоянии опьянения. Утром 26 октября в Гродненской области водитель Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину, которая скончалась на месте.



ГАИ также выявила 1750 нарушений ПДД, совершенных пешеходами. Из них 181 находился в нетрезвом состоянии, 684 - без световозвращающих элементов. Зарегистрировано 690 нарушений велосипедистами и водителями СПМ.



В ведомстве напомнили, что осенью в темное время суток все уязвимые участники движения должны быть обозначены фликерами, велосипедисты - одеждой повышенной видимости со световозвращающими вставками, а сами велосипеды оборудованы фонарями.-0-