В Беларуси за сутки в ДТП погибли четыре человека





Травмы получили девять человек, в том числе двое детей.





В пятницу вечером в Брестской и Минской областях сбили двух пешеходов, которые передвигались без световозвращающих элементов. На Брестчине 63-летний житель Давид-Городка вел в руках электровелосипед, оборудованный катафотами, двигался в попутном направлении по краю проезжей части справа при наличии пешеходной дорожки слева. Он попал под колеса грузовика Mercedes и погиб.





В Минском районе водитель кроссовера Renault совершил смертельный наезд на 38-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте.





"В соответствии с требованиями ПДД пешеход обязан двигаться по тротуару, пешеходной дорожке, а при их отсутствии - по велосипедной дорожке, не создавая препятствия для движения велосипедистов и водителей средств персональной мобильности, либо по обочине. В случае отсутствия указанных элементов дороги или невозможности двигаться по ним допускается движение пешехода по краю проезжей части навстречу транспортному потоку. В темное время суток пешеход обязан обозначить себя световозвращающим элементом", - напомнили в МВД.





Уже утром около 9.30 в Петрикове водитель грузовика МАЗ при движении задним ходом наехал на 62-летнего напарника. Мужчина погиб.





Госавтоинспекция напоминает, что безопасность на дороге - результат дисциплины и внимательности всех участников дорожного движения. "Осенью, когда дорожная обстановка осложняется коротким световым днем, пасмурной погодой, дождями и туманами, необходимо быть предельно осторожными на проезжей части и вблизи нее, неукоснительно соблюдать требования ПДД", - добавили в МВД.-0-

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За дежурные сутки в Беларуси произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.