В Барановичском районе водитель тягача столкнулся с прицепом автомобиля и насмерть сбил мужчину 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе водитель тягача столкнулся с прицепом автомобиля и сбил насмерть мужчину, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.



По предварительной информации, 23 сентября около 11.50 часов 58-летний житель Минской области, управляя седельным тягачом Volvo в составе с полуприцепом Schmitz, двигался по автодороге М1-Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации в направлении от Бреста к Минску. На 196-м километре водитель столкнулся с находящимся между крайней правой и технической полосами движения прицепом Aftos в сцепке с автомобилем ГАЗ, после чего наехал на 52-летнего жителя Барановичей, который находился на проезжей части возле автомобиля.



В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. По данному факту следствием будет дана правовая оценка.



Госавтоинспекция напоминает, при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства. Пешеходы, при выходе на проезжую часть дороги, особенно из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, должны убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.-0-