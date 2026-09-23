23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе водитель тягача столкнулся с прицепом автомобиля и сбил насмерть мужчину, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
По предварительной информации, 23 сентября около 11.50 часов 58-летний житель Минской области, управляя седельным тягачом Volvo в составе с полуприцепом Schmitz, двигался по автодороге М1-Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации в направлении от Бреста к Минску. На 196-м километре водитель столкнулся с находящимся между крайней правой и технической полосами движения прицепом Aftos в сцепке с автомобилем ГАЗ, после чего наехал на 52-летнего жителя Барановичей, который находился на проезжей части возле автомобиля.
В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. По данному факту следствием будет дана правовая оценка.
Госавтоинспекция напоминает, при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства. Пешеходы, при выходе на проезжую часть дороги, особенно из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, должны убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.-0-
Происшествия
23 сентября 2026, 20:13
В Барановичском районе водитель тягача столкнулся с прицепом автомобиля и насмерть сбил мужчину
Фото УВД Брестского облисполкома
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