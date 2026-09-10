10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбус и легковушка столкнулись на перекрестке в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
ДТП произошло сегодня вечером на пересечении улиц Ангарской и Байкальской, где столкнулись автомобиль Volkswagen и троллейбус. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По данным ГАИ, 41-летний водитель легковушки и 42-летняя пассажирка троллейбуса были осмотрены бригадой скорой помощи, оба отказались от госпитализации. Водитель и другие пассажиры троллейбуса в медпомощи не нуждались.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.
В столичной Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными и осмотрительным и на дорогах, неукоснительно соблюдать ПДД.-0-
Происшествия
Троллейбус и автомобиль столкнулись на перекрестке в Минске
10 сентября 2026, 20:46
Троллейбус и автомобиль столкнулись на перекрестке в Минске
Фото УГАИ ГУВД Минского горисполкома
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