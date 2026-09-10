Троллейбус и автомобиль столкнулись на перекрестке в Минске

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбус и легковушка столкнулись на перекрестке в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.



ДТП произошло сегодня вечером на пересечении улиц Ангарской и Байкальской, где столкнулись автомобиль Volkswagen и троллейбус. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



По данным ГАИ, 41-летний водитель легковушки и 42-летняя пассажирка троллейбуса были осмотрены бригадой скорой помощи, оба отказались от госпитализации. Водитель и другие пассажиры троллейбуса в медпомощи не нуждались.



На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.



В столичной Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными и осмотрительным и на дорогах, неукоснительно соблюдать ПДД.-0-