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Трое жителей Гродненской области получили ожоги при возгорании одежды

Опубликовано:

Логотип БелТА
Происшествия
06 октября 2026, 11:02

Трое жителей Гродненской области получили ожоги при возгорании одежды

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области трое мужчин госпитализированы с ожогами, полученными при возгорании одежды, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

5 октября в 14.45 спасателям поступило сообщение из Свислочской районной больницы: двое мужчин 36 и 37 лет госпитализированы с ожогами. 

Как выяснилось, ЧП произошло вечером 3 октября в городе Свислочь в пер.Вороновича. Один из мужчин разжигал мангал с помощью бензина, произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости, и на нем вспыхнула одежда. Второй получил ожоги кисти и запястья, когда самостоятельно тушил на друге одежду с помощью ветоши.

В этот же день в 18.05 поступило сообщение из Лидской ЦРБ о госпитализации 52-летнего мужчины. Он пострадал во дворе своего дома по ул.Ясной в Лиде, когда проводил сварочные работы в летней кухне. В какой-то момент почувствовал жар на спине и обнаружил, что на нем горит одежда. Лидчанин тут же лег на пол и, катаясь, потушил возгорание.

Соседка вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавший с ожогами спины госпитализирован.-0-
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