Три человека спаслись при пожаре в Минске благодаря пожарному извещателю

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря автономному пожарному извещателю (АПИ) спаслись жильцы квартиры в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.





9 ноября поступило сообщение о пожаре в квартире на Логойском тракте. Прибывшие туда подразделения МЧС увидели, что из окна на седьмом этаже идет дым. Во время разведки выяснилось, что в жилой комнате загорелось имущество. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.





Позже стало известно, что дочь хозяина квартиры, услышав сигнал сработавшего в горящей комнате АПИ, вместе с сыном и отцом вышла из квартиры. Все трое не пострадали.





Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-