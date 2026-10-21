21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таксист сбил шестилетнего ребенка в Минске, УСК по Минску устанавливает обстоятельства аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел сегодня днем. По предварительным данным, 50-летний водитель такси за рулем легковушки на дворовой территории на ул.Рафиева совершил наезд на школьника, который выбежал на проезжую часть. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в учреждение здравоохранения.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Минску и сотрудников ГАИ проведен детальный осмотр, зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели, назначен ряд экспертных исследований.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения) УК.-0-
Происшествия
21 октября 2026, 18:57
Таксист сбил ребенка в Минске, возбуждено уголовное дело
Скриншот видео СК
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