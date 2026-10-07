Спасатели выезжали по сообщению об утечке карбамидо-аммиачной смеси на предприятии в Ганцевичах 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах на предприятии произошла утечка карбамидо-аммиачной смеси, спасатели провели мероприятия для предотвращения разлива, собрали разлитую смесь в спецемкости и замерили концентрацию паров смеси в воздухе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



Утечка произошла из одного из металлических резервуаров, второй был разгерметизирован и деформирован. Спасатели восстановили обвалование для предотвращения дальнейшего разлива, организовали сбор вытекшей смеси в специальные емкости. С помощью распыленных водяных струй производилось снижение концентрации испарявшегося аммиака в атмосферу. Также были произведены замеры концентрации паров смеси в воздухе - за пределами обвалования превышения не зафиксировано. На месте инцидента работали шесть спецмашин МЧС, а также работники Пинского центра Республиканского отряда спецназначения "Зубр".



Организована работа комиссии по чрезвычайным ситуациям при Ганцевичском райисполкоме.-0-