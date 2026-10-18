18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске спасатели ликвидировали загорание в ангаре. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
По информации, сегодня вечером на линию 112 поступило сообщение о загорании по ул.Покровской. На момент прибытия подразделений МЧС внутри металлического ангара горел автомобиль.
Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте происшествия работало 6 единиц техники МЧС.-0-
Происшествия
18 октября 2026, 19:04
Спасатели потушили пожар в ангаре в Витебске
Скриншот видео МЧС
Новости рубрики Происшествия
Главное
Топ-новости
Белорусский стенд представлен в составе павильона ШОС на Международной выставке керамики и фарфора в КНР
"Семья - это прежде всего дружба". Как супруги Прудниковы из Могилевского района воспитывают троих детей и хранят традиции
С нами интереснее