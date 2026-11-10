10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС ликвидировали возгорание на территории Березовского мясоконсервного комбината. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Тревожный вызов спасатели получили вечером 9 ноября. Когда подразделения МЧС приехали на место происшествия, наблюдалось задымление на техническом этаже в здании холодильника.
"Работники МЧС ликвидировали загорание. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в МЧС. На месте происшествия работало 11 единиц специализированной техники.-0-
Происшествия
10 ноября 2026, 09:13
Спасатели потушили пожар на территории Березовского мясоконсервного комбината
Скриншот видео МЧС
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