Спасатели потушили пожар на хлебозаводе в Жлобине

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине произошел пожар на территории хлебозавода. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



Ночью на линию 112 поступила информация о пожаре по ул.Козлова. Подразделения МЧС обнаружили в одноэтажном здании сильное задымление, а внутри было открытое горение. Спасатели потушили пожар. Пострадавших нет, 15 работников покинули здание самостоятельно. Огонь повредил газовую печь, кровлю и вентиляционные трубы.



Причина пожара устанавливается.-0-