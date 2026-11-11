11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине произошел пожар на территории хлебозавода. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Ночью на линию 112 поступила информация о пожаре по ул.Козлова. Подразделения МЧС обнаружили в одноэтажном здании сильное задымление, а внутри было открытое горение. Спасатели потушили пожар. Пострадавших нет, 15 работников покинули здание самостоятельно. Огонь повредил газовую печь, кровлю и вентиляционные трубы.
Причина пожара устанавливается.-0-
Происшествия
11 ноября 2026, 10:03
Спасатели потушили пожар на хлебозаводе в Жлобине
Фото МЧС Беларуси
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