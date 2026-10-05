5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали загорание соломы в Петриковском районе. Об этом сообщает МЧС.
Сообщение о загорании скирды соломы (90 т) вблизи д. Челющевичи поступило спасателям сегодня вечером. На момент прибытия подразделений МЧС к месту происшествия часть скирды соломы была полностью охвачена огнем.
Работники МЧС ликвидировали пожар. Спасателями и работниками хозяйства спасено 18 т соломы. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.-0-
Происшествия
05 октября 2026, 22:47
Спасатели ликвидировали загорание соломы в Петриковском районе
Скриншот видео МЧС
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