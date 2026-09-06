Спасатели ликвидировали последствия непогоды в нескольких регионах Беларуси 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС ликвидировали последствия непогоды в нескольких регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в МЧС.



По оперативной информации, подразделения МЧС оказывали помощь в Гродненской, Гомельской, Витебской, Могилевской, Минской областях и Минске.



В Гродненской области спасателям поступили сообщения об упавших деревьях на проезжие части автодорог в четырех районах: Гродненском, Вороновском, Дятловском и Сморгонском, а также в Гродно. Работники МЧС проводили работы по их распиловке и уборке. В областном центре они снимали деформированные листы жести с кровли неэксплуатируемой водонапорной башни и балкона многоквартирного жилого дома.



В Могилевской области подразделения МЧС выезжали на уборку 8 упавших деревьев в Горках, Краснополье, Чаусском, Шкловском, Славгородском и Могилевском районах.



В Минске выезжали для оказания помощи населению и организациям: 9 раз для распиловки аварийных и упавших деревьев, 3 раза для демонтажа жести на кровлях зданий и сооружений, по одному разу - для демонтажа аварийной металлической конструкции на фасаде жилого дома и для снятия оторвавшейся части рекламного плаката с билборда. Поврежден один легковой автомобиль.



В Витебской области работники МЧС привлекались 6 раз для распиловки и уборки упавших деревьев - дважды в Оршанском районе, трижды в Витебском и один раз в Докшицком.



В Минской области подразделения МЧС выезжали на уборку упавшего дерева в Борисове.



В Гомельской области спасатели оказывали помощь в распиловке дерева в д.Осовцы.



По оперативным данным, пострадавших нет. Спасатели продолжают проводить мониторинг.-0-