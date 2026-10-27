Сотрудники ГАИ в Горках применили оружие для остановки пьяного водителя 

27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ применили оружие для принудительной остановки автомобиля, водитель которого игнорировал законные требования инспекторов и создавал угрозу на дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.



Инспекторы дорожно-патрульной службы в Горках подали сигнал об остановке водителю автомобиля Citroen, однако мужчина проигнорировал требование и попытался скрыться. Началось преследование. Нарушитель маневрировал на дороге, создавая опасность для других участников дорожного движения.



После неоднократных предупреждений об использовании оружия сотрудник милиции произвел прицельные выстрелы по колесам машины. В результате автомобиль был обездвижен и остановлен.



За рулем находился 36-летний житель деревни Селец Горецкого района. При проверке у него выявили явные признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие 1,57 промилле алкоголя в крови. Выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде.



В отношении нарушителя составлено четыре административных протокола. Мужчина помещен в изолятор временного содержания, а его автомобиль отправлен на охраняемую стоянку.



Милиция напоминает, что алкоголь и дорога несовместимы. О фактах нетрезвого вождения можно сообщать по телефону 102 или через чат-бот МВД "Мы всегда рядом!".-0-