27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ применили оружие для принудительной остановки автомобиля, водитель которого игнорировал законные требования инспекторов и создавал угрозу на дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Инспекторы дорожно-патрульной службы в Горках подали сигнал об остановке водителю автомобиля Citroen, однако мужчина проигнорировал требование и попытался скрыться. Началось преследование. Нарушитель маневрировал на дороге, создавая опасность для других участников дорожного движения.
После неоднократных предупреждений об использовании оружия сотрудник милиции произвел прицельные выстрелы по колесам машины. В результате автомобиль был обездвижен и остановлен.
За рулем находился 36-летний житель деревни Селец Горецкого района. При проверке у него выявили явные признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие 1,57 промилле алкоголя в крови. Выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде.
В отношении нарушителя составлено четыре административных протокола. Мужчина помещен в изолятор временного содержания, а его автомобиль отправлен на охраняемую стоянку.
Милиция напоминает, что алкоголь и дорога несовместимы. О фактах нетрезвого вождения можно сообщать по телефону 102 или через чат-бот МВД "Мы всегда рядом!".-0-
Происшествия
27 октября 2026, 15:13
Сотрудники ГАИ в Горках применили оружие для остановки пьяного водителя
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