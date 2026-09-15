15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельве водитель МАЗа сбил пешехода на дороге, мужчина скончался, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненскго облисполкома.
ДТП произошло 14 сентября около 21.15 на ул.Луговой. 59-летний водитель, управляя грузовым автомобилем МАЗ, перед началом движения не убедился в безопасности маневра. В результате наехал на 57-летнего мужчину, который находился на проезжей части.
Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту ДТП назначена проверка.-0-
Происшествия
15 сентября 2026, 09:30
Смертельный наезд на пешехода: в Зельве под колесами грузовика погиб мужчина
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