Смертельное ДТП в Дубровенском районе: водитель грузовика сбил пешехода  

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубровенском районе под колесами фуры погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.



По информации, сегодня в 20.15 на 599-м кс автодороги М-1 водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем DAF с полуприцепом, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу мужчину пожилого возраста (личность устанавливается).



В результате аварии пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.



Световозвращающим элементом мужчина обозначен не был.



По факту ДТП проводится проверка.



ГАИ в очередной раз призывает к максимальной внимательности и бдительности за рулем. Всегда выбирайте безопасную скорость, которая в случае возникновения опасности позволит вовремя затормозить.-0-