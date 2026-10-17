17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубровенском районе под колесами фуры погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
По информации, сегодня в 20.15 на 599-м кс автодороги М-1 водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем DAF с полуприцепом, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу мужчину пожилого возраста (личность устанавливается).
В результате аварии пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Световозвращающим элементом мужчина обозначен не был.
По факту ДТП проводится проверка.
ГАИ в очередной раз призывает к максимальной внимательности и бдительности за рулем. Всегда выбирайте безопасную скорость, которая в случае возникновения опасности позволит вовремя затормозить.-0-
Происшествия
17 октября 2026, 22:25
Смертельное ДТП в Дубровенском районе: водитель грузовика сбил пешехода
Фото УВД Витебского облисполкома
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