



Сегодня около 19:40 часов 29-летний местный житель управлял автомобилем "ГАЗ" и двигался по автодороге Н-137 "Озяты-Теляки-Бусни-Рогозно" в направлении от аг.Озяты к д.Рогозно. По предварительной информации, на 9 км указанной автодороги совершил наезд на находящегося (лежащего) на проезжей части дороги 53-летнего жителя Жабинковского района, который не был обозначен световозвращающими элементами.





В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Следствием будет дана правовая оценка. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе произошла авария, где погиб пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.