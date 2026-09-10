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Смертельное ДТП произошло в Смолевичском районе

Опубликовано:

Логотип БелТА
Происшествия
10 сентября 2026, 23:07

Смертельное ДТП произошло в Смолевичском районе

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертельное ДТП произошло в Смолевичском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

ДТП с трагическими последствиями произошло около 15.15 на 15-м км автодороги Н-9561 Жодино-Зеленый Бор-Кленник. 47-летний житель Жодино за рулем автомобиля Ford не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка.

В ГАИ Минской области настоятельно рекомендуют водителям быть предельно внимательными за рулем, строго соблюдать ПДД, обдумывать каждый маневр, а также выбирать безопасную скорость и дистанцию.-0-
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