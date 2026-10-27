27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте смертельного ДТП в Вилейском районе. Возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.



По предварительной информации, сегодня около 20.40 18-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, двигалась на автомобиле Volkswagen Polo по автодороге Р28 Минск - Молодечно - Нарочь. Вблизи агрогородка Любань она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с Mitsubishi Outlander под управлением 33-летнего мужчины.



В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры 19 и 20 лет погибли на месте. Мужчина, управляющий внедорожником, доставлен в учреждение здравоохранения с травмами различной степени тяжести.



Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи криминалистического отдела УСК по Минской области. С привлечением специалистов ГКСЭ и сотрудников ГАИ проводится осмотр, фиксируется следовая картина, планируется назначение ряда экспертных исследований.



По данному факту Вилейским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси.-0-