16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло на участке трассы М5 в Гомельском районе, сообщает БЕЛТА.
Авария случилась сегодня вечером. По предварительной информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, около 17.50 на 286-м км автодороги М5 Минск - Гомель 64-летний водитель на Toyota Avensis ехал по встречной полосе и совершил лобовое столкновение с автомобилем BYD под управлением 36-летнего водителя, двигавшегося со стороны Гомеля. Водитель автомобиля Toyota от полученных травм скончался на месте ДТП. Второй водитель и 38-летняя женщина-пассажир его автомобиля доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
На месте работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.
В областной Госавтоинспекции в очередной раз напомнили всем водителям быть максимально бдительными за рулем, внимательно следить за установленными дорожными знаками и дорожной обстановкой, не совершать необдуманных маневров. "Выбирайте безопасную скорость и не отвлекайтесь от управления транспортным средством", - подчеркнули в УГАИ.-0-
Происшествия
16 ноября 2026, 19:20
Серьезное ДТП произошло на трассе М5 в Гомельском районе
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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