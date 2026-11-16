Серьезное ДТП произошло на трассе М5 в Гомельском районе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло на участке трассы М5 в Гомельском районе, сообщает БЕЛТА.Авария случилась сегодня вечером. По предварительной информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, около 17.50 на 286-м км автодороги М5 Минск - Гомель 64-летний водитель на Toyota Avensis ехал по встречной полосе и совершил лобовое столкновение с автомобилем BYD под управлением 36-летнего водителя, двигавшегося со стороны Гомеля. Водитель автомобиля Toyota от полученных травм скончался на месте ДТП. Второй водитель и 38-летняя женщина-пассажир его автомобиля доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.На месте работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.В областной Госавтоинспекции в очередной раз напомнили всем водителям быть максимально бдительными за рулем, внимательно следить за установленными дорожными знаками и дорожной обстановкой, не совершать необдуманных маневров. "Выбирайте безопасную скорость и не отвлекайтесь от управления транспортным средством", - подчеркнули в УГАИ.-0-