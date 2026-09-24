24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рыбак выпал из лодки и утонул на Днепро-Брагинском водохранилище в Лоевском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОСВОД.
Тело мужчины 1966 года рождения водолазы извлекли из воды 23 сентября. По предварительной информации, мужчина рыбачил с лодки без спасательного жилета.
Обстоятельства происшествия на воде устанавливаются.-0-
Происшествия
24 сентября 2026, 11:45
Рыбак выпал из лодки и утонул на Днепро-Брагинском водохранилище
Фото ОСВОДа
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