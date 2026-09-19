19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 14-летний ребенок попал под машину. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
Сегодня вечером 78-летний водитель автомобиля BMW вблизи дома №22 по улице Кунцевщина, по предварительной информации, не предоставил преимущество 14-летнему мальчику, пересекавшему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил на него наезд.
Несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г.Минска.-0-
Происшествия
19 сентября 2026, 22:43
Ребенок попал под колеса авто на пешеходном переходе в Минске
Фото УГАИ ГУВД Минского горисполкома
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