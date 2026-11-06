6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли женщину на пожаре в Новополоцке. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сегодня вечером на линию 112 поступило сообщение о пожаре на ул.Армейской.
К моменту прибытия подразделений МЧС наблюдалось горение из окна квартиры на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. В горящей комнате на полу спасатели обнаружили женщину и вынесли ее на свежий воздух. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи спасенную госпитализировали. Работники МЧС ликвидировали пожар.-0-
Происшествия
06 ноября 2026, 23:42
Работники МЧС спасли женщину на пожаре в Новополоцке
Скриншот видео МЧС
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