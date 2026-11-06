6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли женщину на пожаре в Новополоцке. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



Сегодня вечером на линию 112 поступило сообщение о пожаре на ул.Армейской.



К моменту прибытия подразделений МЧС наблюдалось горение из окна квартиры на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. В горящей комнате на полу спасатели обнаружили женщину и вынесли ее на свежий воздух. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи спасенную госпитализировали. Работники МЧС ликвидировали пожар.-0-