Пытался распилить боеприпас ради металла: в Солигорском районе мужчина погиб от взрыва 

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорского района пытался разобрать боеприпас и погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.



Предварительно, погибший нашел старые боеприпасы и принес их в свой гараж. Затем мужчина попытался разобрать один из снарядов, чтобы извлечь из него медь. В процессе распила произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался в учреждении здравоохранения. При осмотре гаража сотрудники милиции обнаружили и изъяли снаряды.



Правоохранители напомнили, что при обнаружении любых боеприпасов, снарядов, мин или внешне похожих на них предметов категорически запрещается прикасаться к ним, перемещать, разбирать, сдавать в металлолом или пытаться проводить любые другие манипуляции. Нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить об этом в милицию. За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ грозит уголовная ответственность. Но лица, которые добровольно сдают незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождаются от уголовного и административного наказания.-0-