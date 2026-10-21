При пожаре в Витебске работники МЧС спасли трех человек, один погиб

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в жилом доме по улице Ленина в Витебске сотрудники МЧС спасли трех человек. В результате происшествия один человек погиб, еще одна пострадавшая госпитализирована. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.





Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома поступило на линию 112 сегодня ночью. К моменту прибытия подразделений спасателей из окна наблюдалось открытое горение.





Хозяйка квартиры успела покинуть горящее помещение самостоятельно. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи пенсионерку госпитализировали в учреждение здравоохранения. Внутри квартиры спасатели обнаружили погибшего сына хозяйки. Работники МЧС спасли трех человек с вышележащих этажей с использованием специальных масок на спасаемых.





Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работало семь единиц техники МЧС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-