Пожар вспыхнул в общежитии в Гродно: спасатели оперативно ликвидировали возгорание 

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар в общежитии в Гродно. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.



Сегодня на линию 112 поступило сообщение о пожаре в общежитии по ул.Курчатова. К моменту прибытия подразделений МЧС на место происшествия из окна на 12-м этаже выбивался дым. В ходе разведки было установлено, что очаг возгорания находился в одном из блоков.



Работники МЧС ликвидировали пожар. Жильцы общежития самостоятельно покинули здание, никто не пострадал. На месте происшествия работали 11 единиц техники МЧС.-0-