18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ночью в Рогачевском районе спасатели ликвидировали пожар на территории котельной, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Происшествие случилось в агрогородке Поболово. Когда подразделения МЧС прибыли по адресу, горели штабеля дров.
Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет. На месте пожара работало шесть единиц техники МЧС.
Причину случившегося устанавливают.-0-
Происшествия
18 сентября 2026, 09:41
Пожар произошел на территории котельной в Рогачевском районе
Скриншот видео МЧС
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