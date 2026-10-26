26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС работали по сообщению о вспышке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по ул.Алтайской в г.Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
По предварительной информации, в результате вспышки получил ожоги хозяин квартиры. Выбитой оконной рамой травмирован проходивший мимо мужчина и повреждены два припаркованных автомобиля. Оба пострадавших госпитализированы.
Несущие конструкции дома и смежные квартиры не повреждены. Причина инцидента устанавливается.-0-
Происшествия
26 октября 2026, 23:52
Подразделения МЧС работали по сообщению о вспышке газовоздушной смеси в жилом доме в Минске
Скриншот видео МЧС
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