Подразделения МЧС работали по сообщению о вспышке газовоздушной смеси в жилом доме в Минске

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС работали по сообщению о вспышке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по ул.Алтайской в г.Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



По предварительной информации, в результате вспышки получил ожоги хозяин квартиры. Выбитой оконной рамой травмирован проходивший мимо мужчина и повреждены два припаркованных автомобиля. Оба пострадавших госпитализированы.



Несущие конструкции дома и смежные квартиры не повреждены. Причина инцидента устанавливается.-0-