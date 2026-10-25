Пьяный водитель на каршеринговом авто устроил двойное ДТП в Минске

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный водитель на каршеринговом авто совершил столкновение с двумя автомобилями. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Сегодня вблизи дома №147 по пр.Партизанскому произошло столкновение автомобилей Geely, Opel и GAZ. У прибывших на место происшествия сотрудников отдела ГАИ Заводского РУВД г.Минска физическое состояние 22-летнего водителя Geely вызвало подозрение, результат освидетельствования - около 2 промилле алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе. "Он отстранен от управления транспортным средством. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку. В отношении нарушителя составлены административные материалы", - уточнили в УГАИ.



Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. "Призываем граждан проявлять сознательность и отказаться от управления автомобилем после употребления спиртных напитков. За управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере до 200 базовых величин с лишением права управления на срок до 5 лет. За совершение такого нарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства вне зависимости от его принадлежности", - отметили в ГАИ.-0-