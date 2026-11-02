Пьяный мужчина напал с ножом на бывшую супругу и ее коллег на автозаправке в Пинске

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В оперативно-дежурную службу Пинского ГОВД на днях поступило сообщение: мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, на автозаправке с ножом угрожает расправой и создает реальную угрозу жизни и здоровью людей. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.





Сотрудники милиции оперативно прибыли на место происшествия. Подозреваемым оказался 49-летний местный житель, который недавно вернулся из соседнего государства. На фоне ревности к бывшей супруге, употребив алкоголь, он взял кухонный нож и пришел к женщине на работу - на автозаправку.





После эмоциональной сцены мужчина стал угрожать 47-летнему коллеге бывшей жены, который попытался за нее заступиться. Затем фигурант направился в соседнее служебное помещение и устроил конфликт с 54-летним работником: тот сумел уклониться от ударов и отбежать на безопасное расстояние. До приезда сотрудников милиции мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали. Причину своего поступка фигурант пояснить не смог, ссылаясь на состояние сильного алкогольного опьянения.





Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.-0-